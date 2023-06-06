Врач-косметолог раскрыла секрет преображения дочери Любови Успенской

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследнице певицы Любови Успенской Татьяне Плаксиной достаётся не меньше внимания, чем её знаменитой маме. Многие поклонники заметили, что дочь артистки с каждым разом всё больше становиться похожа на свою родительницу. Изменения во внешности молодой звёзды прокомментировала врач-косметолог Зайнаб Мирзоева.

Фото: Instagram

По словам специалиста, Плаксина, безусловно, прибегала к услугам косметологов и делала некоторые процедуры с филлерами. Косметолог также сообщила, что певица не делала ринопластику, а исправляла несовершенства лица с помощью неброского макияжа.

"Всё без фанатизма и очень аккуратно. Нос грамотно сузили с помощью мейкапа. Здесь также проведена контурная пластика скул, губ и подбородка с помощью филеров", — сказала косметолог в беседе с "КП".

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