Наследнице певицы Любови Успенской Татьяне Плаксиной достаётся не меньше внимания, чем её знаменитой маме. Многие поклонники заметили, что дочь артистки с каждым разом всё больше становиться похожа на свою родительницу. Изменения во внешности молодой звёзды прокомментировала врач-косметолог Зайнаб Мирзоева.
По словам специалиста, Плаксина, безусловно, прибегала к услугам косметологов и делала некоторые процедуры с филлерами. Косметолог также сообщила, что певица не делала ринопластику, а исправляла несовершенства лица с помощью неброского макияжа.
"Всё без фанатизма и очень аккуратно. Нос грамотно сузили с помощью мейкапа. Здесь также проведена контурная пластика скул, губ и подбородка с помощью филеров", — сказала косметолог в беседе с "КП".
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