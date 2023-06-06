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Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в Сети новое фото в купальнике

0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук поделилась новым снимком с отдыха за границей. Подписчики знаменитости не смогли сдержать восторга от прекрасной формы и моложавого внешнего вида бывшей жены режиссёра Фёдора Бондарчука.

Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в Сети новое фото в купальнике
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Журналистка на данный момент находится на отдыхе и активно ведёт социальные сети, где делится с поклонниками своими впечатлениями, фото в купальнике.

На этот раз Бондарчук опубликовала фотографию в комплекте российского бренда Lavarice, продемонстрировал идеальную фигуру.

Напомним, что телеведущая была замужем за режиссёром Бондарчуком 25 лет, но пара разошлась. А она сама не раз признавалась в том, что этот развод был очень тяжёлым для неё. Сейчас Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко. Пара много путешествует и посещает светские мероприятия.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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