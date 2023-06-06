Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук поделилась новым снимком с отдыха за границей. Подписчики знаменитости не смогли сдержать восторга от прекрасной формы и моложавого внешнего вида бывшей жены режиссёра Фёдора Бондарчука.
Журналистка на данный момент находится на отдыхе и активно ведёт социальные сети, где делится с поклонниками своими впечатлениями, фото в купальнике.
На этот раз Бондарчук опубликовала фотографию в комплекте российского бренда Lavarice, продемонстрировал идеальную фигуру.
Напомним, что телеведущая была замужем за режиссёром Бондарчуком 25 лет, но пара разошлась. А она сама не раз признавалась в том, что этот развод был очень тяжёлым для неё. Сейчас Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко. Пара много путешествует и посещает светские мероприятия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.