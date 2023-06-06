Mash: народный артист РФ Юрий Антонов отказался от госпитализации ради ремонта

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Антонов отказался лежать в больнице после сердечного приступа.

Фото: gazeta.ru

По информации Telegram-канала Mash, 17 мая артиста госпитализировали с сердечным приступом в одну из столичных клиник. У 78-летнего Антонова кружилась голова и темнело в глазах.

Медикам удалось купировать приступ и стабилизировать состояние народного артиста РФ. После чего специалисты предложили Антонову остаться под наблюдением врачей, однако Юрий Михайлович наотрез отказался от пребывания в больничной палате.

Причиной тому стал ремонт в доме артиста. Певец якобы заявил, что ему необходимо контролировать строительные работы, и покинул медучреждение.

Позже источник "ФАН" опроверг информацию Telegram-канала Mash, отметив, что Антонов не подвергался госпитализации, а скорую вызвал из-за приступа гипертонии. Агентство сообщает, что врачи понизили артисту давление на дому, а уже 3 июня Антонов был замечен на одном из светских мероприятий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.