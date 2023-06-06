Ксения Собчак предложила переименовать конкурс "Миссис Россия" в "Жена России": "С англицизмами ведь боремся"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала результаты конкурса "Миссис Россия — 2023".

Фото: mk.ru

В своём Telegram-канале Ксения Собчак решила разобрать итоги крупного конкурса "Миссис Россия — 2023". Напомним, победительницей в этом году стала жительница из Хабаровска Наталья Оскар, которая исполнила песню "Я твоя Миссис Россия". Победа в конкурсе даёт девушке возможность участвовать в любом конкурсе красоты мирового уровня.

Собчак отметила, что организаторам конкурса стоит подумать над его названием, поскольку сочетание слов "Россия" и "миссис" не совсем уместно.

"Вот, кстати, вопрос, а почему миссис? Конкурс то русский, пусть будет Жена России или Благоверная России)) С англицизмами ведь боремся)", — предложила Ксения.

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