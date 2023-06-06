Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович рассказала о негативном эффекте при употреблении подростками препаратов с экстрактом валерианы. Об этом сообщает Газета. Ru.
Эксперт отметила, что не существует убедительных научных доказательств тому, что валериана поможет успокоиться накануне важного события.
Кроме того, стоит помнить, что препараты, созданные на основе валерианы, обладают седативным эффектом, они улучшают качество сна, ускоряют засыпание. Поэтому, если дать подростку данное лекарство в день ЕГЭ, то он может ощутить сонливость, что негативно скажется на экзамене.
Конторович советует поддержать выпускника морально, а в крайнем случае обратиться к детскому психологу.
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