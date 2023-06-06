Врач рассказала почему не стоит давать школьникам валерьяну в день сдачи ЕГЭ

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович рассказала о негативном эффекте при употреблении подростками препаратов с экстрактом валерианы. Об этом сообщает Газета. Ru.

Фото: 100med.ru

Эксперт отметила, что не существует убедительных научных доказательств тому, что валериана поможет успокоиться накануне важного события.

Кроме того, стоит помнить, что препараты, созданные на основе валерианы, обладают седативным эффектом, они улучшают качество сна, ускоряют засыпание. Поэтому, если дать подростку данное лекарство в день ЕГЭ, то он может ощутить сонливость, что негативно скажется на экзамене.

Конторович советует поддержать выпускника морально, а в крайнем случае обратиться к детскому психологу.

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