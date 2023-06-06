Екатерина Гордон ответила на критику Юлии Меньшовой: "Задолбало милое хамское отношение ко мне"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогер и адвокат Екатерина Гордон ответила на критику актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой в её адрес.

Фото: dailystorm.ru

Недавно экс-солистка группы "2Маши" Мария Зайцева дала интервью Юлии Меньшовой. В беседе женщины усомнились в профессиональных качествах Екатерины Гордон, а также осудили её пост в поддержку второй солистки группы Марии Шейх.

В своём личном блоге адвокат обратилась к Юлии Меньшовой, решив таким образом ответить на критику ведущей.

"Ты такая злая, а пытаешься казаться такой доброй", — обратилась Гордон к Меньшовой.

Спустя несколько часов Гордон удалила пост и опубликовала новый, призвав подписчиков не относится серьёзно к разборкам знаменитостей в публичном поле.

"Немного задолбало милое хамское отношение ко мне тети М… Я сказала ей идти в баню", — написала Екатерина Гордон.

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