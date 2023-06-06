Максим Галкин* посмеялся над атакой Москвы украинскими беспилотниками: "Мой замок не тронули"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своём очередном выступлении Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, позволил себе высмеивать недавнюю атаку ударными беспилотниками на жилые дома Москвы.

Фото: schlock.ru

По словам юмориста, у беспилотников была возможность атаковать его поместье в деревне Грязь, но замок сатирика остался нетронутым.

"Дроны летели прямо над ним, но не тронули — там аура хорошая, колдовство", — пошутил Галкин* во время концерта.

Ранее польские СМИ рассказали, что украинские беженцы буквально захватили местный город и теперь держат в страхе жителей.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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