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Врач-косметолог Мирзоева рассказала о вероятных пластических операциях Бородиной и Варнавы

1:43
Шоу-бизнес

Представители российского шоу-бизнеса поражают своей внешностью. Из обычных девчонок они превратились в шикарных красавиц. Ведущий врач-дерматолог, косметолог Зайнаб Мирзоева высказала свои предположения, как некоторые звёзды добились идеальной внешности.

Врач-косметолог Мирзоева рассказала о вероятных пластических операциях Бородиной и Варнавы
Фото: инстаграм Екатерины Варнавы, Ксении Бородиной, Анастасии Ивлеевой

Специалист считает, что 38-летняя Екатерина Варнава прибегала к услугам пластического хирурга и сделала ринопластику, подкорректировав нос. Также был увеличен подбородок. Пропорции лица при этом у актрисы не изменились.

"Ей также укололи скулы, заполнили носогубные складки, то есть провели контурную пластику филерами на основе гиалуроновой кислоты. Увеличение губ также пошло артистке на пользу", — сказала Мирзоева в беседе с "КП".

Что касается телеведущей Ксении Бородиной, то её преображение за последние 20 лет очевидно. Для 40 лет Ксения выглядит великолепно, подчёркивает доктор.

"Здесь, по моему мнению, была проведена ринопластика, пластика груди, инъекции в губы и, возможно, в лицо. Но опять-таки, всё сделано аккуратно и не бросается в глаза. Наверняка, ведущая делает уходовые процедуры у косметолога, чтобы поддерживать молодость кожи", — считает косметолог.

Однако Бородина неоднократно показывала свои детские фотографии, на которых губы у неё пухлые с рождения.

У Анастасии Ивлеевой Мирзоева не увидела следов пластических операций, но отметила, что наверняка телеведущая регулярно посещает косметолога и применяет инъекции ботулотоксина.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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