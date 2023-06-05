Арнольд Шварцнеггер признался в домогательствах к девушкам 40 лет спустя: "Это было неправильно"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Арнольд Шварцнеггер признался в домогательствах к девушкам.

Фото: gq.ru

В новом документальном фильме "Арнольд" от Netflix, посвящённый актёру, Шварцнеггер несколько раз извинился за непристойное обращение с девушками в начале 2000-х годов. Об этом сообщает Variety.

В данном случае знаменитость говорил о скандале, который разразился перед выборами на пост губернатора Калифорнии. На тот момент Шварцнеггер утверждал, что СМИ сфабриковали информацию о домогательствах и он "никого не трогал", хотя ранее "иногда вёл себя не очень хорошо".

В настоящий момент актёр признал свою вину и отметил, что поступал неправильно.

"Тогда я реагировал как бы… защищаясь. Сейчас я смотрю на это иначе, и на самом деле не имеет значения, сколько времени прошло. 40 лет назад или вчера — это было неправильно. Забудьте все оправдания, это было неправильно", — заявил Арнольд Шварцнегген.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Арнольд Шварценеггер речь которая изменит твою жизнь