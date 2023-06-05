Потерявшая мужа Диана Гурцкая довела до слёз судей музыкального шоу "Две звезды"

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Первом канале вышел восьмой выпуск музыкального шоу "Две звезды. Отцы и дети". В новом эпизоде выступления участников оценивали Лариса Гузеева, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал и Леонид Ярмольник.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Певица Диана Гурцкая и её сын Константин исполнили песню Сергея Трофимова "Родина". Их выступление было настольно проникновенным, что члены жюри не смогли сдержать слёз. Гузеева поблагодарила Гурцкая и отметила, что это исполнение заслуживает гораздо большего, чем просто десять баллов.

"Просто к твоим ногам всё. По тебе видно, что ты правильные песни пела Косте с самого рождения. С такой заботой, с такой любовью он относится", — заявила телеведущая.

Харатьян признался, что их номер "попал прямо в сердце". Маршал отметил, что на протяжении всего выступления он еле сдерживал слёзы. Ярмольник поддержал коллег и подчеркнул, что Гурцкая и её сын с каждым выпуском всё больше удивляют зрителей.

Эпизод был записан 30 апреля. На тот момент певица не могла предположить, какие трагические события ожидают её семью. Супруг артистки замминистра высшего образования и науки России Пётр Кучеренко скончался 20 мая. Сейчас певица не выходит на связь и отказывается от общения с журналистами.

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