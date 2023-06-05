Собчак высмеяла певицу Славу, у которой есть недвижимость за границей: "Опять пьёт?"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская журналистка и блогер Ксения Собчак прокомментировала высказывание певицы Славы о российских звёздах, которые выступили против проведения СВО и уехали из России.

Фото: tvcenter.ru

В своём Telegram-канале Ксения Собчак не оставила без внимание скандальное заявление Славы в нетрезвом виде о российских звёздах. Журналистка намекнула, что артистка в отличие от Виктории Бони, более миролюбива, когда выпьет.

"Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трёх бокалов. Все таки Боня под аяваской гораздо более миролюбива, надо сказать. У меня нет дома в Израиле: ни снятого, ни купленного. Хотя если бы и был — не вижу в этом проблемы, если деньги заработаны честно", — написала Собчак.

Также журналистка напомнила певице, что она лично как-то признавалась в том, что владеет недвижимостью за пределами России.

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