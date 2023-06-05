Известная российская журналистка и блогер Ксения Собчак прокомментировала высказывание певицы Славы о российских звёздах, которые выступили против проведения СВО и уехали из России.
В своём Telegram-канале Ксения Собчак не оставила без внимание скандальное заявление Славы в нетрезвом виде о российских звёздах. Журналистка намекнула, что артистка в отличие от Виктории Бони, более миролюбива, когда выпьет.
"Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трёх бокалов. Все таки Боня под аяваской гораздо более миролюбива, надо сказать. У меня нет дома в Израиле: ни снятого, ни купленного. Хотя если бы и был — не вижу в этом проблемы, если деньги заработаны честно", — написала Собчак.
Также журналистка напомнила певице, что она лично как-то признавалась в том, что владеет недвижимостью за пределами России.
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