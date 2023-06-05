Блогер Стас Васильев осудил Ксению Собчак за дружбу с Блиновской

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Блогер Стас Васильев осудил Ксению Собчак за сотрудничество с Еленой Блиновской.

Фото: moslenta.ru

Васильев напомнил Собчак, что та выступала на корпоративе Блиновской. Блогер отметил, что не согласился бы на такое предложение ни за какие деньги.

"Получается, ты пиаришь человека, выступая у него за деньги. Берёшь деньги у обманутых людей. Она губит человеческие жизни. Якобы лечит людей от рака и бесплодия", — заявил Васильев в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Ксения поспешила оправдаться перед блогером, отметив, что никогда не хвалила Блиновскую и неоднократно высмеивала марафоны лайф-коуча.

"Не вижу ничего плохого в том, чтобы выступать у человека, который советует выпускать шарики в небо", — сказала в свою защиту Собчак.

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Стас Васильев в шоу Собчак