Экстрасенс Александр Шепс объяснил, почему остался недоволен своим дебютом в кино

Экстрасенс Александр Шепс признался, что недоволен своим первым опытом съёмок в большом кино.

Фото: newinform.com

Победитель "Битвы экстрасенсов" отметил, что не получил удовольствия от просмотра фильма "Волны", в котором ему предложили сыграть роль мистического проводника.

"Сценарий изменили, а я об этом узнал только на премьерном показе. Помимо этого, моего персонажа переозвучили. Это изменило моё отношение ко всей работе", — заявил Шепс в беседе с изданием The Voice.

Экстрасенс добавил, что не намерен завершать актёрскую карьеру. Он планирует сниматься в других проектах, правда, теперь намерен более детально обсуждать все аспекты производства.

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