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Екатерина Мизулина отреагировала на пьяное выступление солиста группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге

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Шоу-бизнес

Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина высказалась о пьяном выступлении вокалиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова в Екатеринбурге.

Екатерина Мизулина отреагировала на пьяное выступление солиста группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге
Фото: lenta.ru

Мизулина назвала поведение Викторова неподобающим. Общественница подчеркнула, что артисты не имеют права выходить на сцену в алкогольном опьянении, так как это является полным неуважением к зрителям.

"Это их работа. Её нужно делать хорошо, или не делать вовсе. Лучше отменить концерт, даже если на выступлении настаивают организаторы", — написала она в своём Telegram-канале.

При этом Мизулина призвала прекратить травлю Викторова. По мнению общественницы, артисту стоит извиниться перед публикой, вернуть желающим деньги и обратиться за помощью к медикам.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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