Дональд Трамп хотел получить роль в последнем фильме режиссёра Леонида Гайдая

Экс-президент США Дональд Трамп помог Леониду Гайдаю во время съёмок последней комедии режиссёра "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди".

Фото: tass.ru

Миллиардер позволил советскому режиссёру провести три дня съёмок в своём казино "Тадж-Махал", не взяв с киногруппы Гайдая ни копейки.

"Думаю, сценарий он не читал. Потому что навряд ли бы согласился, чтобы его казино разорил агент КГБ", — цитирует исполнителя главной роли в фильме Дмитрия Харатьяна издание Sport24.

В качестве благодарности Трамп попросил эпизодическую роль в картине. Но Гайдай миллиардеру отказал.

"Передайте ему, что в фильме снимаются Куравлёв, Мягков и Джигарханян. Кто он такой, чтобы с ними равняться?" — заявил режиссёр.

Впрочем, без благодарности Трамп не остался. Его имя появилось в титрах.

Примечательно, что помимо Трампа в последней работе Гайдая могла появиться Мила Йовович. Она должна была пробоваться на роль агента ЦРУ Мэри Стар, но режиссёр предпочёл Йовович актрису Келли Мак-Грил, которая пришла на кастинг на час раньше.

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