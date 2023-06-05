Певица Надежда Бабкина в новом интервью высказалась о представителях шоу-бизнеса, которые после начала СВО на Украине уехали из России. Артистка также прокомментировала поведение Аллы Пугачёвой, которая приняла антироссийскую позицию и эмигрировала в Израиль.
В новом выпуске YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Бабкина отреагировала на массовый отъезд знаменитостей за границу и сообщила, что не понимает намерений некоторых из них. Например, Примадонна, по мнению артистки, совершила ошибку, а переехала за границу вслед за супругом, чтобы сохранить семью.
Бабкина уверенна, несмотря на всеобщую любовь к Алле Борисовне, россияне не смогут её простить за поддержку соседней страны, поэтому вряд ли она вернётся в Россию в будущем.
"Я лично бы так никогда не поступила… И народ не может этого простить, потому что им в лицо плюнули", — сказала Бабкина.
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