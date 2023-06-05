Бузова сказала, что её футбольная карьера лучше, чем у бывшего супруга Тарасова

Известная певица Ольга Бузова заявила, что её футбольная карьера лучше, чем у бывшего мужа Дмитрия Тарасова. О нём телеведущая высказалась во время церемонии вручения наград "Winline Герои РПЛ".

Фото: инстаграм

"У меня была большая футбольная карьера — кстати, лучше, чем у бывшего мужа", — подчеркнула блогер, слова которой приводит StarHit.

По мнению Бузовой, она очень похожа на футболиста. И её, и спортсменов часто критикуют, пояснила исполнительница. Также Бузова указала на веру в свой талант.

"Я играла в команде Месси и Пике на "Камп Ноу", — добавила певица.

Известно, что Бузова и Тарасов перестали быть парой в 2016 году. Телеведущая обвинила футболиста в изменах.

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Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Свадьба и развод. История любви телеведущей и футболиста