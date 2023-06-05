Известная певица Ольга Бузова заявила, что её футбольная карьера лучше, чем у бывшего мужа Дмитрия Тарасова. О нём телеведущая высказалась во время церемонии вручения наград "Winline Герои РПЛ".
"У меня была большая футбольная карьера — кстати, лучше, чем у бывшего мужа", — подчеркнула блогер, слова которой приводит StarHit.
По мнению Бузовой, она очень похожа на футболиста. И её, и спортсменов часто критикуют, пояснила исполнительница. Также Бузова указала на веру в свой талант.
"Я играла в команде Месси и Пике на "Камп Ноу", — добавила певица.
Известно, что Бузова и Тарасов перестали быть парой в 2016 году. Телеведущая обвинила футболиста в изменах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.