Актёр РФ Дмитрий Харатьян восхитился выступлением Успенской и её дочери: "Две раскрепощённые красотки"

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Певица Любовь Успенская и её дочь Татьяна Плаксина вновь удивили членов жюри в новом выпуске шоу "Две звезды. Отцы и дети". Некоторые из присутствующих знаменитостей даже не смог сдержать восторга от выступления двух артисток.

Фото: Instagram

На Первом канале состоялась премьера нового выпуска музыкального шоу. Исполнительница шансона вместе с 32-летней наследницей исполнили кавер на песню "Плачет Голливуд" певицы Люси Чеботиной.

Актёр Дмитрий Харатьян признался: он не ожидал, что номер певиц оставит такое неизгладимое впечатление. Также он похвалил Успенскую и Плаксину за выбранные образы, назвав их "двумя очаровательными красотками".

"Это огромное удовольствие видеть вас — такими молодыми и прекрасными, такими роскошными и соблазнительными, такими открытыми. Боже, как вы завораживаете нас, мужчин!” — сказал впечатлённый Харатьян.

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Любовь Успенская с дочерью всех удивили выступая на сцене первого канала