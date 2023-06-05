Ресторатор и шеф-повар Константин Ивлев прокомментировал кулинарные навыки Юлии Высоцкой, которая подверглась травле в соцсетях.
Ивлев считает, что завирусившиеся в социальных сетях ролики не нужно принимать близко к сердцу, потому что Высоцкая не является профессиональным поваром.
"Я б не на Юлию набрасывался, а на её шеф-редактора. Она ведь вообще не в теме, как готовить", — заявил Константин в "Шоу Воли".
Несколько месяцев назад в топах социальных сетей оказались отрывки кулинарного шоу Юлии Высоцкой "Едим дома". Наибольшую популярность обрели выпуски, в которых телеведущая сожгла шашлыки на мангале и неудачно приготовила сырники.
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