Шеф-повар Константин Ивлев оценил кулинарные навыки Юлии Высоцкой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ресторатор и шеф-повар Константин Ивлев прокомментировал кулинарные навыки Юлии Высоцкой, которая подверглась травле в соцсетях.

Фото: mk.ru

Ивлев считает, что завирусившиеся в социальных сетях ролики не нужно принимать близко к сердцу, потому что Высоцкая не является профессиональным поваром.

"Я б не на Юлию набрасывался, а на её шеф-редактора. Она ведь вообще не в теме, как готовить", — заявил Константин в "Шоу Воли".

Несколько месяцев назад в топах социальных сетей оказались отрывки кулинарного шоу Юлии Высоцкой "Едим дома". Наибольшую популярность обрели выпуски, в которых телеведущая сожгла шашлыки на мангале и неудачно приготовила сырники.

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Рецепт сырников от Юлии Высоцкой