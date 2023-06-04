Певица РФ Наташа Королёва рассказала о сложном разводе с Игорем Николаевым

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва в новом интервью раскрыла истинную причину развода с композитором Игорем Николаевым. Артисты были очень яркой парой на отечественной эстраде, что их развод оказался для многих неожиданностью.

Фото: Инстаграм

Артистка в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что познакомилась с Николаевым, когда ей было всего 16 лет. Сначала у них были исключительно рабочие отношения: композитор писал музыку и песни для молодой исполнительницы. Однако в 1992 году Королёва вышла замуж за артиста, и они прожили вместе девять лет.

Певица сообщила, что инициатором развода была она, так как узнала об изменах Николаева.

"Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю", — отметила Королёва.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наташа Королёва: о случайной встрече с Тарзаном и любви длиной в 22 года