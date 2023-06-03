Ширвиндт высказался о Михалкове: как заядлый алкоголик сгоняет мнимых чертей

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Александр Ширвиндт считает, что Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" "травит вымышленных бесов", завязав с профессией.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Александр Ширвиндт выпустил новую книгу под названием "Отрывки из обрывков". В своём литературном творении он назвал Клан Михалковых-Кончаловских симбиозом гениальности, мудрости и цинизма.

Процитировал народного артиста РСФСР в своём Telegram-канале Станислав Садальский.

"Никита Михалков завязал с профессией и, как какой-нибудь заядлый алкоголик сгоняет мнимых чертей со своей одежды, так и он травит вымышленных бесов с лацканов эфира в своей передаче "Бесогон", — привёл книжную цитату Ширвиндта звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ранее Михаил Ширвиндт заступился за Лию Ахеджакову.

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