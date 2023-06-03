Александр Ширвиндт считает, что Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" "травит вымышленных бесов", завязав с профессией.
Александр Ширвиндт выпустил новую книгу под названием "Отрывки из обрывков". В своём литературном творении он назвал Клан Михалковых-Кончаловских симбиозом гениальности, мудрости и цинизма.
Процитировал народного артиста РСФСР в своём Telegram-канале Станислав Садальский.
"Никита Михалков завязал с профессией и, как какой-нибудь заядлый алкоголик сгоняет мнимых чертей со своей одежды, так и он травит вымышленных бесов с лацканов эфира в своей передаче "Бесогон", — привёл книжную цитату Ширвиндта звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Ранее Михаил Ширвиндт заступился за Лию Ахеджакову.
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