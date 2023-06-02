Алла Пугачёва запретила продавать свой замок в подмосковной деревне Грязь

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва запретила продавать собственный замок в деревне Грязь.

Фото: Instagram

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на свои источники.

Для певицы, осудившей военную специальную операцию и уехавшей из России, эта недвижимость в Подмосковье хранит слишком много счастливых воспоминаний, сказали собеседники издания из окружения Пугачёвой.

"Она решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", — цитирует портал инсайдеров.

Напомним, мужа артистки внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Сама певица после отъезда возвращалась на родину лишь на похороны кутюрье Валентина Юдашкина, однако с журналистами она не общалась.

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