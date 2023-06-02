Певица Алла Пугачёва запретила продавать собственный замок в деревне Грязь.
Об этом сообщает "МК" со ссылкой на свои источники.
Для певицы, осудившей военную специальную операцию и уехавшей из России, эта недвижимость в Подмосковье хранит слишком много счастливых воспоминаний, сказали собеседники издания из окружения Пугачёвой.
"Она решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", — цитирует портал инсайдеров.
Напомним, мужа артистки внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Сама певица после отъезда возвращалась на родину лишь на похороны кутюрье Валентина Юдашкина, однако с журналистами она не общалась.
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