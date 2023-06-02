Певица Лайма Вайкуле заявила, что хочет спеть дуэтом с осудившей СВО Аллой Пугачёвой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле допустила, что в будущем может спеть дуэтом с Аллой Пугачёвой.

Фото: cud.news

Вайкуле отметила, что ни разу за свою карьеру не выступала инициатором записи совместных треков с коллегами, и даже дуэт с Богданом Титомиром состоялся по просьбе рэпера.

Однако артистка не отрицает, что с удовольствием бы выступила на одной сцене вместе со своей давней подругой Аллой Пугачёвой.

"Алла не поёт уже 15 лет. Она не хочет петь, но всё может измениться. И мы споём дуэтом. Всё во власти судьбы", — заявила Лайма в прямом эфире YouTube-канала "И грянул Грэм".

Сейчас Вайкуле занимается организацией своего музыкального фестиваля "Рандеву", который пройдёт в Юрмале этим летом. Певица уже пригласила выступить на нём нескольких популярных украинских артистов и российских коллег, которые осудили СВО на Украине.

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