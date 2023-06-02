Популярная певица Татьяна Буланова вышла замуж за бывшего теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева.
Сегодня, 2 июня состоялась свадьба Татьяны Булановой и Валерия Руднева. Пара расписалась в знаменитом загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Избранник артистки на 19 лет её младше. Об этом сообщает StarHit.
На церемонию Буланова пригласила только самых близких, так как не хотела делать из свадьбы шумиху. Поддержать подругу приехали модель и блогер Светлана Бондарчук, а также экс-теннисистка Светлана Кузнецова.
На певице было белоснежное кружевное платье с длинным шлейфом, а жених выбрал смокинг небесного оттенка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.