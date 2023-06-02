Татьяна Буланова сыграла свадьбу с молодым бизнесменом Валерием Рудневым

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Татьяна Буланова вышла замуж за бывшего теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева.

Фото: gazeta.ru

Сегодня, 2 июня состоялась свадьба Татьяны Булановой и Валерия Руднева. Пара расписалась в знаменитом загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Избранник артистки на 19 лет её младше. Об этом сообщает StarHit.

На церемонию Буланова пригласила только самых близких, так как не хотела делать из свадьбы шумиху. Поддержать подругу приехали модель и блогер Светлана Бондарчук, а также экс-теннисистка Светлана Кузнецова.

На певице было белоснежное кружевное платье с длинным шлейфом, а жених выбрал смокинг небесного оттенка.

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