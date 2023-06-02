"Царьград": Пугачёва зря приезжала в Москву, разговор в "высоких кабинетах" провален

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавшая после начала спецоперации на Украине в Израиль певица Алла Пугачёва приезжала недавно в Москву, чтобы попрощаться с близким другом — модельером Валентином Юдашкиным. При этом её визит был спланирован так, чтобы увидеться с нужными людьми в "высоких кабинетах". Но опальной звезде не удалось добиться желаемого, пишет "Царьград".

Фото: secretmag.ru

Примадонна, вероятно, хотела использовать своё влияние и снять статус иностранного агента с супруга Максима Галкина*, но её потуги провалились. Вопрос не смогли решить одномоментно. И сообщили, видимо, об этом в ходе тайных встреч артистке, предположил автор статьи.

А затем пошли иски в суд с требованием снять статус иноагента. План певицы мог бы сработать, так как в случае подачи подобного иска Минюсту РФ предстоит доказать, что субъект, действительно, получает иностранное финансирование. И был шанс, что чиновники где-то споткнутся. Но сегодня стало известно, что Галкину* в ликвидации статуса отказали, заключает издание.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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ПУГАЧЁВА: Израиль, грязь и деньги | ДИЧЬ