Новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова призналась, что боялась критики фанатов Диброва

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлианна Караулова рассказала о своих ощущениях от работы в шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Фото: mk.ru

Месяц назад Караулова стала ведущей известного шоу, заменив Дмитрия Диброва. В новом сезоне "Кто хочет стать миллионером?" участвуют не звёзды, а обычные люди.

"Все игроки мне симпатичны. С ними интересно разговаривать, слушать их уникальные истории. Но я всё же пытаюсь быть беспристрастной, потому что подсказывать участникам правильные ответны мне запрещено. Иногда режиссёры даже заставляют меня вести себя построже", — отметила певица в беседе с изданием "Телепрограмма".

Юлианна призналась, что готовилась к критике и хейту со стороны поклонников шоу, которые были против замены Диброва.

"Я готовилась к худшему. По-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но положительных оценок моей работы оказалось больше, примерно 70 на 30%. Думаю, со временем все ко мне привыкнут", — резюмировала артистка.

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