Певица Юлианна Караулова рассказала о своих ощущениях от работы в шоу "Кто хочет стать миллионером?".
Месяц назад Караулова стала ведущей известного шоу, заменив Дмитрия Диброва. В новом сезоне "Кто хочет стать миллионером?" участвуют не звёзды, а обычные люди.
"Все игроки мне симпатичны. С ними интересно разговаривать, слушать их уникальные истории. Но я всё же пытаюсь быть беспристрастной, потому что подсказывать участникам правильные ответны мне запрещено. Иногда режиссёры даже заставляют меня вести себя построже", — отметила певица в беседе с изданием "Телепрограмма".
Юлианна призналась, что готовилась к критике и хейту со стороны поклонников шоу, которые были против замены Диброва.
"Я готовилась к худшему. По-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но положительных оценок моей работы оказалось больше, примерно 70 на 30%. Думаю, со временем все ко мне привыкнут", — резюмировала артистка.
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