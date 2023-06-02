У 77-летнего режиссёра Никиты Михалкова возникли проблемы со здоровьем, которые потребовали срочной госпитализации.
Режиссёр Никита Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц.
Как сообщает Telegram-канал 112, Михалкова определили в отделение хирургического лечения, где лечат сложные нарушения ритма сердца.
Главу Союза кинематографистов России госпитализировали из-за перебоев работы сердца и одышки.
В январе 2023 года Никита Михалков попал в реанимацию. 6 февраля он смог выйти на сцену после продолжительной болезни.
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