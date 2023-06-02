Ярмольник впервые высказался о спецоперации на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время Леонид Ярмольник реже появляется на публике, и за этим скрываются определённые причины. Оказалось, что актёр следит за новостями с передовой. Он признался, что в настоящее время его единственная мечта заключается в одном.

Фото: culture.ru

"Самый главный план на лето — хотелось бы, чтобы закончились военные действия. Пока они не заканчиваются, я не могу назвать свою жизнь нормальной", — признался он в беседе с "МК".

В настоящее время Ярмольник испытывает настоящее счастье от общения со своими внуками. Он откровенно признаётся, что старается проводить каждую свободную минуту вместе с ними.

"Они — моя жизнь. Я понимаю, что готов быть с ними вообще круглосуточно", — отметил он.

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Леонид Ярмольник о кино про Одессу, дружбе с Зеленским, царе Путине и конфликте с Украиной