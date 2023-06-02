Певица Земфира* отказалась выступать на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Певица Земфира* не приедет в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Фото: rbc.ru

Музыкальный фестиваль Вайкуле заменил для латвийских зрителей конкурс "Новая волна", который до 2014 года ежегодно проводился в Юрмале.

Накануне Лайма заявила, что в этом году на сцене концертного зала "Дзинтари" выступит множество украинских артистов. В списке приглашённых числятся Макс Барских, Надя Дорофеева, Андрей Данилко, Вера Брежнева и Алексеев.

Приглашение Лаймы принял и Андрей Макаревич**, который после начала СВО на Украине публично раскритиковал российские власти.

А вот Земфира* и Рената Литвинова, которые вместе эмигрировали во Францию, отказались от поездки в Латвию, пишет "Комсомольская правда".

"В этом году их не будет. Может, в следующем", — заявила Вайкуле, намекнув, что переговоры с артистами велись, но не увенчались успехом.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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