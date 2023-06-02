Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска Семёну Слепакову*, который потребовал от Минюста РФ снять с него статус иностранного агента, сообщают "Ведомости".
Представитель юмориста заявил, что у ведомства не было оснований для вынесения подобного решения. Он подчеркнул, что присуждение статуса иноагента подразумевает под собой дискриминацию и ограничение конституционных прав.
Представитель Минюста РФ отметил, что Слепаков* получал поддержку от иностранных источников и занимался политической деятельностью. В качестве примера было приведено публичное видеообращение комика к российскому президенту Владимиру Путину.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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