Свидетельствующие о французском гражданстве Земфиры* документы пропали с сайта Коммерческого суда Парижа

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Коммерческий суд Парижа удалил со своего официального сайта документы, в которых содержалась информация о наличии у певицы Земфиры* гражданства Франции.

Фото: mk.ru

Согласно данным Telegram-канала Mash, речь идёт о выписке из реестра о регистрации компании. Бизнес в Париже Земфира* решила открыть вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой. В графе о гражданстве Литвинова прописала Россию, а певица — Францию.

После публикации выписки в СМИ Земфира* опровергла информацию о том, что получила французский паспорт. Артистка отметила, что не собирается оформлять иностранное гражданство и продолжает платить налоги в РФ, несмотря на эмиграцию.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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