Режиссёр Оливер Стоун объяснил, почему взял интервью у российского президента Владимира Путина во время работы над документальным фильмом об американском разведчике Эдварде Сноудене.
Стоун подчеркнул, что ему было интересно узнать мнение Путина о поступке Сноудена.
"Я представил его точку зрения в фильме. То, что он говорит там, очень интересно", — отметил режиссёр в рамках онлайн-конференции с журналистами из Ассоциации иностранных корреспондентов.
Он убеждён, что нельзя слепо доверять выводам западной прессы. Для создания полноценной картины нужно выслушать несколько точек зрения.
Документальная лента Стоуна об Эдварде Сноудене вышла на экраны в 2016 году.
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