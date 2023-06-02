Лайма Вайкуле ответила на клевету Отара Кушанашвили: "Слава Богу, хоть валютная"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле ответила на оскорбительные высказывания журналиста Отара Кушанашвили в её адрес.

Фото: cud.news

Ранее Отар Кушанашвили в интервью Алёне Жигаловой рассказал, что Лайма Вайкуле раньше была "валютной проституткой". Знаменитая артистка не стала молчать и ответила на клевету в свой адрес.

В эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм" Вайкуле рассказала, что с Кушанашвили знакома много лет, и он отлично знает подробности её жизни. Она напомнила журналисту, что состоит в браке с Андреем Латковским, с которым не расстаётся с 19 лет.

"Слава Богу, хоть валютная. Он знает, что я с Андреем. С 19 лет мы не расставались ни одного дня. И Отар это знает!" — заявила Вайкуле.

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