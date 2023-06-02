Ослабленная певица Алла Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачёва, которая сейчас живёт в Израиле, стала реже выходить из дома. Фанаты обеспокоены состоянием известной артистки.

Фото: фото с личного Instagram*-аккаунта

Как сообщает 7дней.ru, ссылаясь на соцсети Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*, певица не выходит на прогулки вместе с супругом и детьми. Недавно юморист опубликовал видеозапись в Instagram**, где показал, как веселится с Лизой и Гарри на побережье. При этом Пугачёвой рядом с ними не было.

По информации издания, у певицы нет сил на то, чтобы развлекаться с детьми. В публикации сказано, что последнее появление Пугачёвой на публике шокировало её подписчиков. На концерте "Машины времени" артистку вывели на сцену под руки, а затем сопроводили в зал. Состояние здоровья певицы оставляет желать лучшего, отмечается в статье.

Ранее хирург Александр Вдовин не исключил, что Пугачёва недавно сделала блефаропластику верхнего века. По его мнению, именно поэтому она пришла на концерт "Машины времени" с отёками на лице.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.