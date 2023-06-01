Жена сбежавшего из России Никиты Преснякова показала разрушенный дом в США

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте уже несколько месяцев проживает за границей.

Фото: Instagram Алёны Красновой

Музыкант покинул Россию вскоре после объявления частичной мобилизации в стране. Некоторое время артист молчал о своём переезде, но вскоре стало известно, что он уехал в Соединённые Штаты. Там у Орбакайте уже давно есть недвижимость, и, по слухам, именно там расположился Никита.

Через некоторое время молодая супруга артиста, модель Алёна Краснова также переехала в Штаты. Она терпеливо ожидала необходимых документов в Москве, прежде чем воссоединиться с любимым. Чтобы обеспечить себе средства к существованию, Никита вынужден был заняться режиссурой музыкальных клипов, отказавшись от своей карьеры певца. Алёна, в свою очередь, ведёт более богемный образ жизни, время от времени публикуя фотографии.

После сообщения о беременности Краснова и Пресняков решили сменить обстановку. Они посетили парк развлечений, наполненный аттракционами и разнообразными декорациями. Особенно они были впечатлены декорациями, которые ранее использовались в голливудских фильмах.

Краснова опубликовала в своём микроблоге фото, на которых запечатлён разрушенный дом. Реалистичные декорации погрузили счастливых туристов в атмосферу совершенно иного мира.

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