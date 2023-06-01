Продюсер Земфиры* сообщил о намерении певицы вернуться на родину: "Она не мыслит себя без России"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший продюсер известной певицы Земфиры* Леонид Бурлаков сообщил о намерении артистки вернуться в Россию.

Фото: eg.ru

Уже больше года Земфира* живёт во Франции. Напомним, певица уехала из России в знак протеста проведения СВО. Недавно в СМИ появились слухи, что артистка получила гражданство Франции, но позже выяснилось, что это не так.

По словам Бурлакова, Земфира* обязательно вернётся в Россию. Об этом сообщает "МК".

"Земфира* обязательно вернётся. Она не мыслит себя без России", — заявил продюсер.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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