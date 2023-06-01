Бывший продюсер известной певицы Земфиры* Леонид Бурлаков сообщил о намерении артистки вернуться в Россию.
Уже больше года Земфира* живёт во Франции. Напомним, певица уехала из России в знак протеста проведения СВО. Недавно в СМИ появились слухи, что артистка получила гражданство Франции, но позже выяснилось, что это не так.
По словам Бурлакова, Земфира* обязательно вернётся в Россию. Об этом сообщает "МК".
"Земфира* обязательно вернётся. Она не мыслит себя без России", — заявил продюсер.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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