Появилось продолжение "чёрного списка" артистов и известных россиян, "спонсирующих ВСУ"

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети появилось продолжение "чёрного списка" известных россиян — "спонсоров ВСУ, который наделал много шума неделю назад.

Фото: u-f.ru

Напомним, ранее в анонимном Telegram-канале "Образ будущего" появился список российских артистов, бизнесменов и чиновников, которые якобы финансово помогают вооружённым силам Украины (ВСУ). Его опубликовал автор со ссылкой на собственные источники. Однако никаких доказательств представлено не было.

В перечень тогда вошли 100 человек, фамилии назывались как достаточно громкие, так и менее известные. Попали в него, например, певица Алла Пугачёва, ведущие Иван Ургант и Владимир Познер, бизнесмен Роман Абрамович, продюсер Евгений Пригожин. Последний категорически опроверг свою причастность к помощи ВСУ, другие от комментариев воздержались.

Сегодня автор канала опубликовал продолжение. Пока в списке появились 20 новых фамилий, не столь известных широкой публике, как предыдущие. В основном это чиновники и крупные бизнесмены, а также родственники российских политиков.

Но в "чёрный список" вошли, например, журналист Екатерина Винокурова и Наталья Шкулёва (жена телеведущего Андрея Малахова).

Вероятно, в "списке" будут ещё новые персоналии. Однако автор пока так и не предоставил никаких доказательств, а ряд политических экспертов, оценивших анонимный список "спонсоров ВСУ", заявили, что это "похоже на бред".

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