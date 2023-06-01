В Сети появилось продолжение "чёрного списка" известных россиян — "спонсоров ВСУ, который наделал много шума неделю назад.
Напомним, ранее в анонимном Telegram-канале "Образ будущего" появился список российских артистов, бизнесменов и чиновников, которые якобы финансово помогают вооружённым силам Украины (ВСУ). Его опубликовал автор со ссылкой на собственные источники. Однако никаких доказательств представлено не было.
В перечень тогда вошли 100 человек, фамилии назывались как достаточно громкие, так и менее известные. Попали в него, например, певица Алла Пугачёва, ведущие Иван Ургант и Владимир Познер, бизнесмен Роман Абрамович, продюсер Евгений Пригожин. Последний категорически опроверг свою причастность к помощи ВСУ, другие от комментариев воздержались.
Сегодня автор канала опубликовал продолжение. Пока в списке появились 20 новых фамилий, не столь известных широкой публике, как предыдущие. В основном это чиновники и крупные бизнесмены, а также родственники российских политиков.
Но в "чёрный список" вошли, например, журналист Екатерина Винокурова и Наталья Шкулёва (жена телеведущего Андрея Малахова).
Вероятно, в "списке" будут ещё новые персоналии. Однако автор пока так и не предоставил никаких доказательств, а ряд политических экспертов, оценивших анонимный список "спонсоров ВСУ", заявили, что это "похоже на бред".
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