Дочь больного афазией актёра Брюса Уиллиса рассказала, как отреагировала на диагноз отца

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как развивалась болезнь отца.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Талула Уиллис призналась, что до официального диагноза не подозревала о наличии у отца тяжёлой болезни. Девушке казалось, что он просто охладел к ней после рождения детей от нового брака.

Когда медики диагностировали актёру афазию, Талула стала проводить с отцом больше времени.

"Я фотографирую все вещи в его доме. Нахожу настоящие сокровища, которые раньше были мне неинтересны. Все голосовые сообщения от него я храню на жёстком диске", — написала она в авторской колонке для журнала Vogue.

Талула подчеркнула, что не может смириться с неутешительными прогнозами врачей. Девушка надеется, что состояние отца улучшится, и его память и речь начнут восстанавливаться.

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