Cыгравшая в фильме Бодрова "Сёстры" Екатерина Горина стала писательницей-феминисткой

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёрским дебютом Сергея Бодрова стал фильм "Сёстры". Лента сделала звёздами Оксану Акиньшину и Екатерину Горину, которым удалось правдоподобно отобразить на экране сложные взаимоотношения сводных сестёр на фоне бандитских разборок.

Фото: eg.ru

На кастинг к Бодрову Горину привела бабушка. Девочке было всего восемь лет, однако уже тогда она точно знала, что не хочет связывать свою жизнь с актёрской профессией. На пробах Катя, одетая в растянутый свитер, сразу привлекла внимание молодого режиссёра.

В разговоре с Бодровым и его ассистентами девочка наврала, что живёт в роскошном особняке и является хозяйкой 15 собак разных пород. Уходя, Горина продиктовала телефон, который выдумала на ходу. Однако помощникам Бодрова всё же удалось найти девочку и убедить её сняться в "Сёстрах", пишет издание "Телепрограмма".

После выхода фильма на экраны Катя не отступила от своих убеждений и променяла актёрство на карьеру писателя. На её счету несколько рассказов и романов. Помимо этого, девушка преподаёт литературу и немецкий язык.

Екатерина не скрывает своих феминистических убеждений и активно борется за права женщин в социальных сетях. О своей личной жизни Горина предпочитает не распространяться.

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