Певица Мария Зайцева призналась, что развелась с Алексеем Гоманом из-за отсутствия страсти

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Певица Мария Зайцева объяснила, почему развелась с Алексеем Гоманом.

Фото: mk.ru

По словам экс-солистки группы "2Маши", решение о разводе было обоюдным. Артисты начали жить вместе в 2003-м году, через шесть лет Зайцева и Гоман поженились. Однако в 2013-м году пара объявила о расставании.

Певица призналась, что в их отношениях пропала страсть.

"Мы стали спокойно реагировать на то, что у нас появилось романтическое влечение к другим людям. Отношения перешли на другой уровень. Мы просто стали жить как друзья", — отметила Зайцева в YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Экс-супруги смогли сохранить крепкие дружеские отношения. Гоман активно участвует в воспитании их общей дочери Сандры и близко общается с родителями певицы.

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