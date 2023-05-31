Певица Мария Зайцева объяснила, почему развелась с Алексеем Гоманом.
По словам экс-солистки группы "2Маши", решение о разводе было обоюдным. Артисты начали жить вместе в 2003-м году, через шесть лет Зайцева и Гоман поженились. Однако в 2013-м году пара объявила о расставании.
Певица призналась, что в их отношениях пропала страсть.
"Мы стали спокойно реагировать на то, что у нас появилось романтическое влечение к другим людям. Отношения перешли на другой уровень. Мы просто стали жить как друзья", — отметила Зайцева в YouTube-шоу "Сама Меньшова".
Экс-супруги смогли сохранить крепкие дружеские отношения. Гоман активно участвует в воспитании их общей дочери Сандры и близко общается с родителями певицы.
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