Сбежавшая из России Рената Литвинова заявила об отсутствии у неё гражданства Франции

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова заявила, что не имеет иностранного гражданства.

Фото: eg.ru

Осудившая СВО Литвинова эмигрировала во Францию сразу после начала спецоперации. В беседе с ТАСС артистка отметила, что не оформляла документы для получения французского гражданства.

"У меня есть только русский паспорт, и у Земфиры* тоже", — заявила она в беседе с журналистами.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что певица получила французский паспорт. Однако Земфира* опровергла данную информацию в своих социальных сетях, отметив, что не планирует заниматься оформлением гражданства за границей.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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