Актриса Рената Литвинова заявила, что не имеет иностранного гражданства.
Осудившая СВО Литвинова эмигрировала во Францию сразу после начала спецоперации. В беседе с ТАСС артистка отметила, что не оформляла документы для получения французского гражданства.
"У меня есть только русский паспорт, и у Земфиры* тоже", — заявила она в беседе с журналистами.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что певица получила французский паспорт. Однако Земфира* опровергла данную информацию в своих социальных сетях, отметив, что не планирует заниматься оформлением гражданства за границей.
* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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