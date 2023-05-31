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Сбежавшая из России Рената Литвинова заявила об отсутствии у неё гражданства Франции

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Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова заявила, что не имеет иностранного гражданства.

Сбежавшая из России Рената Литвинова заявила об отсутствии у неё гражданства Франции
Фото: eg.ru

Осудившая СВО Литвинова эмигрировала во Францию сразу после начала спецоперации. В беседе с ТАСС артистка отметила, что не оформляла документы для получения французского гражданства.

"У меня есть только русский паспорт, и у Земфиры* тоже", — заявила она в беседе с журналистами.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что певица получила французский паспорт. Однако Земфира* опровергла данную информацию в своих социальных сетях, отметив, что не планирует заниматься оформлением гражданства за границей.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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