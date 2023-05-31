Актриса Настасья Самбурская призналась, что не боится проверки ФНС из-за отсутствия проблем с налогами

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Настасья Самбурская прокомментировала новости о проверке её активов Федеральной налоговой службой.

Фото: mk.ru

В своих социальных сетях Самбурская написала, что не боится проверки, так как не нарушала закон. По мнению телеведущей, с пристальным вниманием ФНС вскоре столкнутся все успешные блогеры.

"Налоговые органы радостно поднимают все договоры. Желаю им удачи. Делаете хорошую работу. Я в СИЗО не собираюсь и теплые носки не готовлю. Просто жду, когда пройдет проверка", — отметила Настасья.

Ранее в СМИ появилась информация, что на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег соответствующие инстанции проверят более 30 известных российских блогеров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.