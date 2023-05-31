Эксперт раскрыл, сколько точно актёров сбежало из России после начала СВО

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые известные российские актёры, которые не поддержали спецоперацию на Украине, уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Однако никто не называл точных цифр, сколько представителей шоу-бизнеса предпочли сбежать за границу. И вот такой человек нашёлся. Автор Telegram-канала "Шоураннер" подсчитал всё.

Фото: ria.ru

По его данным, с территории РФ уехали 162 действующих актёра театра и кино. Причём только трое из них получили статус иноагентов.

Говорить о "массовом отъезде" и "обеднении культуры" нельзя, так как эти 162 человека — всего лишь 0,6% от общего числа российских актёров. И без обращения к поисковикам можно вспомнить только 19 из них. А восемь человек дали интервью считающим себя "независимыми журналистами" людям.

Автор отметил, что в его статистику не вошли те, кто сбежал молча, но так же молча и вернулся, ошибочно записанные в предатели, а также те, кто выступает против СВО, но остаётся в России из-за заработка.

Эксперт добавил, что ни один сбежавший не значится в полусотне самых кассовых и наиболее популярных за последнее десятилетие лент.

Ранее российские зрители раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих и предположили, что все они вернутся.

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Кто из Знаменитостей Сбежал из России