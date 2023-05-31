Певица Мария Зайцева рассказала, что участникам шоу "Маска" выдавали вентиляторы из-за жарких костюмов

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "2Маши" Мария Зайцева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время участия в шоу "Маска".

Фото: ria.ru

По словам Зайцевой, самым большим неудобством для звёзд, которые выступают на сцене "Маски", являются жаркие и тяжёлые костюмы.

"Было капитально жарко. Нам даже выдавали маленькие вентиляторы, чтобы хоть как-то охладиться", — заявила певица в YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Помимо этого, артистка подтвердила, что члены жюри действительно не знают, кто скрывается под масками.

"Мы подписывали специальное соглашение о неразглашении. Участников разводят по коридорам, чтобы они не встретились друг с другом и не заговорили своим голосом", — добавила Зайцева.

По её словам, маскироваться приходилось даже администраторам звёзд, которые приезжали с ними на съёмки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мария Зайцева в шоу "Маска"