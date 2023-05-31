Экс-солистка группы "2Маши" Мария Зайцева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время участия в шоу "Маска".
По словам Зайцевой, самым большим неудобством для звёзд, которые выступают на сцене "Маски", являются жаркие и тяжёлые костюмы.
"Было капитально жарко. Нам даже выдавали маленькие вентиляторы, чтобы хоть как-то охладиться", — заявила певица в YouTube-шоу "Сама Меньшова".
Помимо этого, артистка подтвердила, что члены жюри действительно не знают, кто скрывается под масками.
"Мы подписывали специальное соглашение о неразглашении. Участников разводят по коридорам, чтобы они не встретились друг с другом и не заговорили своим голосом", — добавила Зайцева.
По её словам, маскироваться приходилось даже администраторам звёзд, которые приезжали с ними на съёмки.
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