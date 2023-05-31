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Певица Мария Зайцева рассказала, что участникам шоу "Маска" выдавали вентиляторы из-за жарких костюмов

0:53
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "2Маши" Мария Зайцева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время участия в шоу "Маска".

Певица Мария Зайцева рассказала, что участникам шоу "Маска" выдавали вентиляторы из-за жарких костюмов
Фото: ria.ru

По словам Зайцевой, самым большим неудобством для звёзд, которые выступают на сцене "Маски", являются жаркие и тяжёлые костюмы.

"Было капитально жарко. Нам даже выдавали маленькие вентиляторы, чтобы хоть как-то охладиться", — заявила певица в YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Помимо этого, артистка подтвердила, что члены жюри действительно не знают, кто скрывается под масками.

"Мы подписывали специальное соглашение о неразглашении. Участников разводят по коридорам, чтобы они не встретились друг с другом и не заговорили своим голосом", — добавила Зайцева.

По её словам, маскироваться приходилось даже администраторам звёзд, которые приезжали с ними на съёмки.

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Мария Зайцева в шоу "Маска"
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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