Популярна певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опровергла информацию, которую о ней распространяют последнее время некоторые СМИ.
В комментарии ТАСС Диана Арбенина подчеркнула, что она остаётся в России со своими слушателями и не собирается никуда уезжать.
"Ещё в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", - уверенно заявила певица.
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