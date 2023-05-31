Диана Арбенина опровергла слухи в СМИ: "Я остаюсь в своей стране с моим народом"

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярна певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опровергла информацию, которую о ней распространяют последнее время некоторые СМИ.

Фото: ria.ru

В комментарии ТАСС Диана Арбенина подчеркнула, что она остаётся в России со своими слушателями и не собирается никуда уезжать.

"Ещё в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", - уверенно заявила певица.

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Диана Арбенина и Ночные Снайперы — Разбуди меня