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Певица Земфира* получила гражданство Франции

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Шоу-бизнес

Популярная российская певица Земфира* получила гражданство Франции.

Певица Земфира* получила гражданство Франции
Фото: passion.ru

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Земфира*, которая уже около полутора лет живет во Франции, получила гражданство этой страны. Также во Франции живёт её коллега и подруга Рената Литвинова. Вместе они учредили там фирму "Рената", которая работает в сфере исполнительского искусства.

Напомним, недавно Земфира* подала иск в суд с требованием к Минюсту снять её снять с неё статус иноагента.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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Земфира — Искала (Official Video)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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