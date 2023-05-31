Певица Земфира* получила гражданство Франции

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Популярная российская певица Земфира* получила гражданство Франции.

Фото: passion.ru

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Земфира*, которая уже около полутора лет живет во Франции, получила гражданство этой страны. Также во Франции живёт её коллега и подруга Рената Литвинова. Вместе они учредили там фирму "Рената", которая работает в сфере исполнительского искусства.

Напомним, недавно Земфира* подала иск в суд с требованием к Минюсту снять её снять с неё статус иноагента.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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