Популярная российская певица Земфира* получила гражданство Франции.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Земфира*, которая уже около полутора лет живет во Франции, получила гражданство этой страны. Также во Франции живёт её коллега и подруга Рената Литвинова. Вместе они учредили там фирму "Рената", которая работает в сфере исполнительского искусства.
Напомним, недавно Земфира* подала иск в суд с требованием к Минюсту снять её снять с неё статус иноагента.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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