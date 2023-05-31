МК: Прохор Шаляпин объяснил, почему в России не простят комиков Галкина* и Слепакова*

1:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые знаменитости, которые ранее уехали из России, сейчас пытаются снять себя с реестра иноагентов через суд.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Максим Галкин* — один из таких случаев. Он дал задание своей команде удалить из интернета видеозаписи своих выступлений, где он критиковал действия российской армии. По слухам, муж Аллы Пугачёвой планирует вернуться в Россию в ближайшем будущем и сейчас подготавливает для этого почву.

По мнению Прохора Шаляпина, эти знаменитости, включая Галкина* и Слепакова**, не смогут вернуть прежнюю популярность в России. Прохор подчёркивает, что отношение людей к тем, кто покинул страну, изменилось, и никто из них уже не будет принят обратно. Он считает, что есть непростительные моменты, когда люди, находящиеся за рубежом, критикуют Россию и поливают её грязью, особенно в условиях, когда российские солдаты погибают на передовой.

Шаляпин утверждает, что Западу нравилась "пьяная" Россия времён Ельцина, когда российское имущество было распродано. Сейчас, когда Россия поднялась с колен, Западу это уже не выгодно. Шаляпин подчёркивает, что несмотря на талант и величие знаменитостей, необходимо иметь гражданскую позицию, уважение к своей стране и президенту.

"Сейчас тяжело России, мы должны быть все вместе", — подытожил Шаляпин.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.