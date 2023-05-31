Подруга Блиновской Бородина рассказала, как живёт блогерша: "С ней всё хорошо"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У блогерши Елены Блиновской возникли проблемы с законом. Против неё было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Блиновская была помещена под домашний арест почти на два месяца. В ходе расследования в деле обнаружились новые факты, включая 136 банковских счетов, принадлежащих Блиновской и её окружению. Счета были арестованы в рамках уголовного дела.

Однако многочисленные поклонники Блиновской остались без доступа к информации о её текущем состоянии, так как ей запретили пользоваться интернет. В сети появились слухи о том, что ограничения на самом деле не такие строгие, и Блиновская может поддерживать связь с близкими друзьями. Однако телеведущая Ксения Бородина подтвердила, что у неё нет доступа к своей приятельнице.

Бородина заявила, что Блиновской запрещено общаться с другими людьми из-за домашнего ареста. Она сказала "МК", что у Блиновской всё хорошо. Бородина надеется, что блогерша сможет разобраться в сложившейся ситуации и вернуться к нормальной жизни.

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