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МК: стилист Рогов пришёл на кинопремьеру в трусах и заявил, что не будет за это оправдываться

1:04
Шоу-бизнес

На светской кинопремьере телеведущий Александр Рогов запомнился публике. Он появился на красной дорожке в трусах-парашютах, дополнив свой образ пиджаком.

МК: стилист Рогов пришёл на кинопремьеру в трусах и заявил, что не будет за это оправдываться
Фото: https://kinobusiness.com

Рогов не стал искать оправдания для своего выбора. Он отметил, что одевается, прежде всего, для себя, без стремления удивлять кого-то.

Журналисты "МК" обратились к стилисту и спросили его мнение о том, как следует одеваться начинающим светским персонам, чтобы выглядеть хорошо на красной дорожке. Рогов подчеркнул, что главное — это поддерживать хорошую гигиену, быть чистым и приятно пахнуть.

Стилист посоветовал покупать вещи в соответствии со своими финансовыми возможностями, отдавая предпочтение костюмам, которые могут использоваться для различных случаев. Рогов также подчеркнул, что его собственный выбор — это одеваться так, чтобы он чувствовал себя комфортно.

"Сегодня мне вот так комфортно в шёлковых трусах и казаках. И это мой выбор", — подытожил стилист.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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