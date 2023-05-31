На светской кинопремьере телеведущий Александр Рогов запомнился публике. Он появился на красной дорожке в трусах-парашютах, дополнив свой образ пиджаком.
Рогов не стал искать оправдания для своего выбора. Он отметил, что одевается, прежде всего, для себя, без стремления удивлять кого-то.
Журналисты "МК" обратились к стилисту и спросили его мнение о том, как следует одеваться начинающим светским персонам, чтобы выглядеть хорошо на красной дорожке. Рогов подчеркнул, что главное — это поддерживать хорошую гигиену, быть чистым и приятно пахнуть.
Стилист посоветовал покупать вещи в соответствии со своими финансовыми возможностями, отдавая предпочтение костюмам, которые могут использоваться для различных случаев. Рогов также подчеркнул, что его собственный выбор — это одеваться так, чтобы он чувствовал себя комфортно.
"Сегодня мне вот так комфортно в шёлковых трусах и казаках. И это мой выбор", — подытожил стилист.
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