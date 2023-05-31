Актёр РФ Иван Охлобыстин сделал выбор между Иваном Ургантом и Максимом Галкиным*

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Иван Охлобыстин в недавнем интервью прокомментировал поступки некоторых представителей шоу-бизнеса, которые оказались в немилости у соотечественников за антироссийские позиции и высказывания. Артист также сообщил, кого, по его мнению, не хватает на российском ТВ.

Фото: ya.ru

Охлобыстин дал развёрнутое интервью на YouTube-канал "Метаметрика", где ответил на политические вопросы и высказался о своих коллегах, которые исчезли из медиапространства.

Журналисты попросили актёра выбрать между ведущим Иваном Ургантом и юмористом Максимом Галкиным* как артистов, которых он хотел бы видеть на экране и сцене. Охлобыстин без тени сомнений ответил — Ургант. Он пояснил, что считает его талантливым человеком и профессионалом. Звезда "Интернов" отметил, что телеведущий совершил некоторые ошибки, но он уверен, что это было сделано не со зла, а по наивности и влиянию вне.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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ОХЛОБЫСТИН про русское оружие и ГОЙДУ, Урганта и цензуру, культуру, традиции и православие