Российский актёр Иван Охлобыстин в недавнем интервью прокомментировал поступки некоторых представителей шоу-бизнеса, которые оказались в немилости у соотечественников за антироссийские позиции и высказывания. Артист также сообщил, кого, по его мнению, не хватает на российском ТВ.
Охлобыстин дал развёрнутое интервью на YouTube-канал "Метаметрика", где ответил на политические вопросы и высказался о своих коллегах, которые исчезли из медиапространства.
Журналисты попросили актёра выбрать между ведущим Иваном Ургантом и юмористом Максимом Галкиным* как артистов, которых он хотел бы видеть на экране и сцене. Охлобыстин без тени сомнений ответил — Ургант. Он пояснил, что считает его талантливым человеком и профессионалом. Звезда "Интернов" отметил, что телеведущий совершил некоторые ошибки, но он уверен, что это было сделано не со зла, а по наивности и влиянию вне.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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